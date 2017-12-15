В Испании создали квантовую жидкость

Каталонские ученые получили жидкость, имеющую рекордно низкую плотность.

По их словам, капли этой жидкости во многом похоже на обычные, имеют определенную форму, массу и размер. Однако существовать они могут только в условиях сверхнизких температур.

Ученые исследовали поведение газов и жидкостях в подобных условиях и занимались поиском тех точек, где плотный газ переходит в жидкое состояние, а разреженная жидкость – наоборот, в газообразное. Для этого они охлаждали почти до абсолютного нуля облака атомов калия-39, а их столкновение приводило к образованию квантовой жидкости. Ее капли содержат минимум атомов, которых хватает только для того, чтобы сохранялась форма капель и они не превращались в газ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Science.