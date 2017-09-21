В Испании решили бороться с сепаратизмом штрафами
Испанские власти хотят разорить каталонских чиновников, которые имеют отношение к планированию референдума о независимости региона.
Их будут ежедневно штрафовать на суммы до 12 тысяч евро, пока они не откажутся от подготовки к проведению плебисцита. Соответствующее решение принял Конституционный суд Испании, сообщает «Интерфакс».
Тем не менее, в Каталонии продолжаются массовые акции сторонников независимости. В них принимают участие десятки тысяч человек. Полиция задержала нескольких активистов, а также изъяла миллионы бюллетеней, подготовленных для проведения референдума. Власти Каталонии собираются провести его 1 октября.
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