В Испании решили бороться с сепаратизмом штрафами

Испанские власти хотят разорить каталонских чиновников, которые имеют отношение к планированию референдума о независимости региона.

Их будут ежедневно штрафовать на суммы до 12 тысяч евро, пока они не откажутся от подготовки к проведению плебисцита. Соответствующее решение принял Конституционный суд Испании, сообщает «Интерфакс».

Тем не менее, в Каталонии продолжаются массовые акции сторонников независимости. В них принимают участие десятки тысяч человек. Полиция задержала нескольких активистов, а также изъяла миллионы бюллетеней, подготовленных для проведения референдума. Власти Каталонии собираются провести его 1 октября.