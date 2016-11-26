В Испании произошла драка между сторонниками и противниками Кастро

В Мадриде, у посольства Кубы в Испании произошли столкновения между сторонниками и противниками Фиделя Кастро.

Часть присутствовавших у здания дипмиссии пришла, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Кастро. Другую часть собравшихся составляли противники бывшего кубинского лидера – представители платформы «Куба, демократия, уже».

Словесная перепалка между участниками переросла в драку, в которую пришлось вмешаться испанской полиции, передает РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал и не был задержан.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался накануне в возрасте 90 лет. На его родине объявлен девятидневный траур. Кастро будет похоронен 4 декабря.