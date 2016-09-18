В Испании прогремел взрыв в жилом доме

При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек, еще десять получили ранения. Причины происшествия не установлены.

Взрыв произошел примерно в 08:15 по местному времени (09:15 мск) в муниципалитете Премия-де-Мар (автономная область Каталония), сообщает ТАСС. Взрыв произошел в семиэтажном доме. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Обстоятельства и подробности происшествия уточняются.