В Испании прогремел взрыв в жилом доме
При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек, еще десять получили ранения. Причины происшествия не установлены.
Взрыв произошел примерно в 08:15 по местному времени (09:15 мск) в муниципалитете Премия-де-Мар (автономная область Каталония), сообщает ТАСС. Взрыв произошел в семиэтажном доме. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.
Обстоятельства и подробности происшествия уточняются.
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