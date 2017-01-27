В Испании обнаружен затонувший во времена Римской империи корабль

На глубине около 70 метров недалеко от острова Кабрера испанские ученые обнаружили корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1800 лет назад. На судне обнаружено большое количество хорошо сохранившихся амфор.

Археологи считают, что это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету El País.

- Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента своего затопления, — заявил археолог Хавьер Родригес.

Всего у острова Кабрера найдены 12 кораблей времен Римской империи.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор. После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка.

В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие – около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные — меньшего размера, возможно, с юга Португалии.

Предполагается, что судно, около 20 метров в длину, было торговым, курсировало между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум — рыбный соус древнеримской кухни.

- Балеарские острова на полпути, и они были хорошим убежищем для кораблей в непогоду. Возможно, они не смогли добраться до порта из-за плохой погоды, и корабль затонул, — заявил Родригес.