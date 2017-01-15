В Испании найдено нелегальное оружие на сумму около 10 миллионов евро

Полиция Испании изъяла от 10 до 12 тысяч единиц оружия. Оно предназначалось для продажи террористам и преступникам.

Испанские правоохранители раскрыли группировку, которая покупала старое оружие, ремонтировала его и продавала на черном рынке. Полиция задержала четырех мужчин и одну женщину, сообщает РИА "Новости".

Среди найденного оружия были обнаружены зенитные пулеметы. С их помощью можно сбивать летящие самолеты. Кроме того, полиция обнаружила различные винтовки, автоматы и пистолеты. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.