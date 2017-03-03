В Испании 120 граждан Румынии сбежали из ресторана и не расплатились за банкет

В ресторане «Кармен», который находится в Испанском городе Бембибре провинции Леон, более сотни выходцев из Румынии собрались на торжество по случаю крещения двух детей. В разгар банкета, когда счет составлял почти 3 тыс евро, все гости быстро покинули ресторан, не заплатив, и скрылись. Расследование ведет полиция провинции.

Инцидент произошел 27 февраля, 120 граждан Румынии успели съесть закуски, основное блюдо и выпить 30 бутылок крепкого алкоголя, уточняет сайт NEWSru.com со ссылкой на Bembibre Digital. Перед подачей десерта посетители притворились, будто хотят сделать перерыв в трапезе, всей толпой выбежали из заведения, расселись по машинам и скрылись.

Владелец ресторана Антонио Родригес считает, что налицо преступный сговор клиентов. Они скрылись буквально за минуту, и никто из официантов не успел их остановить.