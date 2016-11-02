В Испании были обнаружены древние наскальные рисунки

В Испании в пещере Арминче были найдены наскальные рисунки, показывающие животных, – коз, лошадей, бизонов и львов. По взгляду ученых, настенные изображения были сделаны около 12-14 тысяч лет назад.

Пещера уже давно знакома местным жителям, однако прежде никто не заходил в нее так далеко, и изучение началась недавно. Сам вход в пещеру довольно опасен, поэтому она доступна только для профильных специалистов и вряд ли будет в ближайшее время открыта для туристов, сообщает «Актуальные Новости».