В Испании были обнаружены древние наскальные рисунки
В Испании в пещере Арминче были найдены наскальные рисунки, показывающие животных, – коз, лошадей, бизонов и львов. По взгляду ученых, настенные изображения были сделаны около 12-14 тысяч лет назад.
Пещера уже давно знакома местным жителям, однако прежде никто не заходил в нее так далеко, и изучение началась недавно. Сам вход в пещеру довольно опасен, поэтому она доступна только для профильных специалистов и вряд ли будет в ближайшее время открыта для туристов, сообщает «Актуальные Новости».
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