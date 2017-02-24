Испанец убил двух детей от россиянки

В Германии задержан гражданин Испании, подозреваемый в жестоком убийстве своих детей, мать которых является гражданкой России.

По данным местных СМИ, 38-летний уроженец Севильи Хуан Серхио Олива Гомес последние два года вместе с семьей проживал в немецком городе Аурих.

С супругой, россиянкой Юлией Лантух, Гомес познакомился шесть лет назад. Оба сына семейной пары родились в Испании, у них испанское гражданство.

По словам знакомых Лантух, отношения с мужем у нее складывались сложно, так как он не хотел иметь детей, даже просил супругу сделать аборт. После переезда в Германию женщина решила расстаться с Серхио, однако не препятствовала встречам детей с отцом.

18 февраля Юлия приехала в дом Серхио, чтобы забрать детей, гостивших у него. Войдя в дом, она увидела пятна крови, а поднявшись по лестнице, обнаружила экс-супруга, который сидел на полу рядом телом одного из сыновей. Прибывшая на место преступления полиция обнаружила тело и второго ребенка.

По данным следствия, подозреваемый нанес детям удары по голове тупым предметом, кроме того, на телах погибших были обнаружены ранения, нанесенные холодным оружием. Полиция не исключает, что убийца собирался расчленить тела и избавиться от них, однако не успел.

По словам Серхио, в дом ворвались несколько преступников, убили детей и ранили его самого. Однако соседи не видели рядом с домом незнакомых людей, сообщает «РИА Новости».