Исландия готова ввести безвизовый режим с Украиной

Исландия готова ввести безвизовый режим для граждан Украины, заявил украинский посол в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

По его словам, МИД Исландии подтвердил, что украинцы смогут посещать страну без виз сразу после вступления в силу решения об отмене визового режима с ЕС.

Уточняется, что Исландия не входит в состав Европейского союза, но при этом входит в Шенгенское соглашение, сообщает RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом позволит гражданам страны путешествовать в десятки государств Азии и Латинской Америки, однако его утверждение оказалось ошибочным.