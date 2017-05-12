Исландия готова ввести безвизовый режим с Украиной
Исландия готова ввести безвизовый режим для граждан Украины, заявил украинский посол в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.
По его словам, МИД Исландии подтвердил, что украинцы смогут посещать страну без виз сразу после вступления в силу решения об отмене визового режима с ЕС.
Уточняется, что Исландия не входит в состав Европейского союза, но при этом входит в Шенгенское соглашение, сообщает RT.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом позволит гражданам страны путешествовать в десятки государств Азии и Латинской Америки, однако его утверждение оказалось ошибочным.
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