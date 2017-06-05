«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Лондоне

Ответственность за теракт, произошедший в ночь на 4 июня в Лондоне, взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В результате нападения семь человек погибли, 48 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На Лондонском мосту микроавтобус въехал на большой скорости в пешеходов, после чего три террориста, вооруженные ножами, вышли из машины и напали на прохожих.

Полиция, прибывшая на место происшествия, ликвидировала преступников.

Позднее стало известно, что на телах убитых террористов были обнаружены муляжи взрывных устройств, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters.