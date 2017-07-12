Исламские боевики получают мизерную зарплату

Полиция Ирака обнаружила в западной части освобожденного накануне Мосула бухгалтерию террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) за 2016 год.

Согласно документу, заработная плата боевика зависела от количества жен и наличия у него детей.

Так, холостяки получали всего 72 доллара в месяц, из которых 40 долларов уходило на продукты, а на руки боевик получал всего 32 доллара.

Женатый боевик с тремя детьми получал 184 доллара, а имеющему жену и шестерых детей полагалось уже 256 долларов.

Кроме того, повышенные выплаты полагались демобилизованным инвалидам, пострадавшим от ударов международной коалиции или во время террористических атак на заминированных автомобилях.

Источник Sputnik Arabic сообщил, что финансовые проблемы начались у боевиков после потери контроля над нефтяными месторождениями в городе Аль-Каяра в октябре прошлого года.

В первые годы контроля над провинциями Найнава и Анбар иностранные боевики получали около 1,3 тысячи долларов, а также им предоставлялись дом, машина, наложница и топливо. Местные жители, примкнувшие к террористам, получали 600 долларов, сообщает «РИА Новости».