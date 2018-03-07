Исламисты объявили своей причастности к крушению Ан-26

Боевики исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» утверждают, что катастрофа военного транспортного самолета Ан-26 в Сирии – их рук дело.

Группировка заявила, что воздушное судно воздушно судно разбилось, будучи обстрелянным из тяжелых пулеметов. Боевики назвали атаку самолета ответом на присутствие войск РФ в Восточной Гуте, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Ad-Diyar.

Ан-26 разбился в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим 6 марта. Жертвами катастрофы стали 39 человек. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Минобороны подчеркивают, что самолет не обстреливался.