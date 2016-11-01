Искусственный свет приводит к диабету и ожирению
Люди вынуждены все чаще использовать искусственное освещение с приходом зимы, но медики предупреждают, что такое освещение может привести к развитию ожирения и диабета.
Ученые провели ряд обследований и выяснили, что человек, находясь в помещении с ярким светом, становится более восприимчивым к разным раздражителям. Он иначе оценивает еду, а также острее реагирует на критику в свой адрес, сообщает издание «Подмосковье Сегодня».
Научные сотрудники сообщили, что искусственное яркое освещение вносит коррективы в деятельность гормональной системы, что отражается на самочувствии человека. Как утверждают медики, искусственное освещение убавляет уровень выработки мелатонина, а это впоследствии ведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Они также замечают, что ввиду этого растет риск появления диабета и ожирения.
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