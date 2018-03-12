Искусственный интеллект решит проблему налога на имущество

Искусственный интеллект поможет налогоплательщикам с оплатой налога на имущество исходя из кадастровой цены, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Нам нужно очень быстро научиться, возможно, при помощи в том числе искусственного интеллекта делать так, чтобы никогда налогоплательщик не обязан был платить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка», - сказал Шувалов.

По его словам, когда принимался закон о кадастровой оценке не было понимания, что на рынке недвижимости могут быть разные ситуации, когда рыночная цена может быть ниже кадастровой, и что кадастровая должна быть подчинена рыночной.

«Здесь, конечно, нужно полагаться на специалистов министерства экономического развития», - добавил Шувалов.

Ранее президент России Владимир Путин поднял вопрос о справедливости имущественного налога для физических лиц, так как кадастровая стоимость часто значительно превышает рыночную стоимость жилья, сообщает ТАСС.