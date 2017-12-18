Искусственный интеллект превзошел чемпионов по покеру

В США ученые разработали новую систему искусственного интеллекта, которая сумела победить четырех сильнейших игроков в «техасский холдем».

Авторы проекта, названного Libratus, отметили, что использовали приемы, характерные не только для карточной игры. Они могут применяться и при решении других задач, когда отсутствует полная информация для принятия решений, сообщает издание Science.

По словам ученых, они научили Libratus абстрактному мышлению. Система отыскивает общие черты в различных комбинациях карт, ставок, воспринимая их как примерно один и тот же вариант развития событий, на основе этого выбирает решения для самых очевидных комбинаций карт и вариантов ходов соперника.

В случае, если партнер делает неожиданный ход, ИИ начинает просчитывать его последствия отдельно и отыскивать самые безопасные для себя варианты игры, стараясь свести к минимуму потери. При этом система запоминает удачные ходы и применяет их в следующих партиях.