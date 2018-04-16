Искусственный интеллект обречен на депрессию

В случае, если искусственный интеллект все же научится думать как человек, он впадет в депрессию, считает американский нейробиолог Захари Майнен.

По его мнению, если не построить для искусственного мозга мощную систему контроля, способную помогать ему в адаптации к постоянному стрессу, он быстро начнет страдать.

Дело в том, что человека от депрессии и стрессов спасает выработка гормона серотонина.

Мыслящий компьютер, лишенный этих физиологических особенностей, сначала начнет страдать от удручающих мыслей, а потом и от депрессии. Ученый призвал в срочном порядке заняться разработкой системы, аналогичной действию серотонина на человека, сообщает «Федерал пресс».