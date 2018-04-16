Искусственный интеллект обречен на депрессию
В случае, если искусственный интеллект все же научится думать как человек, он впадет в депрессию, считает американский нейробиолог Захари Майнен.
По его мнению, если не построить для искусственного мозга мощную систему контроля, способную помогать ему в адаптации к постоянному стрессу, он быстро начнет страдать.
Дело в том, что человека от депрессии и стрессов спасает выработка гормона серотонина.
Мыслящий компьютер, лишенный этих физиологических особенностей, сначала начнет страдать от удручающих мыслей, а потом и от депрессии. Ученый призвал в срочном порядке заняться разработкой системы, аналогичной действию серотонина на человека, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Сыр без молока исчезнет с российских прилавков
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии