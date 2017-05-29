Искусственный интеллект научился говорить с акцентом

Система преобразования текста в речь Deep Voice от Baidu теперь может говорить с акцентом. Новая модификация системы, Deep Voice 2, обучается, когда в нее загружают записи голосов, причем процесс обработки занимает около 30 минут. Ранее обработка информации занимала почти сутки.

Как сообщает компания Baidu, разработка распознает сходства между голосами сама по себе при помощи алгоритмов машинного обучения, - сообщает «Популярная механика».

Нейросеть Baidu может создавать качественный, понятный голос даже на основе небольших аудиозаписей. Полагается, что технологию можно будет использовать для того, чтобы научить голосовые интерфейсы говорить тем голосом и с тем акцентом, который подходит хозяину устройства.