Искусственный интеллект добрался до пива

Искусственный интеллект создаст для датской компании Carlsberg новые сорта качественного пива, сообщил сотрудник исследовательской лаборатории Carlsberg Йохен Форстер.

По его словам, пивоваренный завод намерен инвестировать в четыре миллиона евро в исследования в сфере искусственного интеллекта. Соинвестором проекта выступит компания Microsoft.

Новая технология предполагает анализ напитков при помощи искусственного интеллекта и различных сенсоров, которые распознают вкус и аромат напитков.

Форстер отметил, что использование технологии поможет на треть сократить время на создание нового вкуса пива, которое сейчас составляет от 9 до 24 месяцев.

Carlsberg является лидером российского рынка. В портфеле брендов более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Grimbergen и сидр Somersby, сообщает «Интерфакс».

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