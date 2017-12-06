Ископаемого меченосца назвали в честь злодея из «Звездных войн»

Американские ученые обнаружили ранее неизвестный вид ископаемого меченосца, жившего в триасовый период.

Находка была сделана в штате Айдахо. В очертаниях спинного щита членистоногого специалисты увидели сходство с персонажем киносаги «Звездные войны» Дартом Вейдером.

В результате ископаемое было названо Vaderlimulus tricki. Вторая часть названия указывает на ученого, обнаружившего окаменелость – Трика Рунионса, сообщает издание Ingenta connect.