В исключительность России верит более половины россиян

Опрос «Левада-Центра» привел статистику относительно роли русского народа в мировой истории среди мнения россиян.

По данным центра, доля граждан страны, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума - 64% (в 1992 году показатель равнялся 13%).

В том, что русские такой же народ, как другие, уверены 32% респондентов (в 1992 году - 80%).

За последний год также выросла доля тех, кто считает, что «Россия должна сохранить за собой роль великой державы»: с 76% до 82%.

В то же время 13% полагают, что РФ не нужно претендовать на роль великой державы (17% год назад).

Большинство россиян гордятся тем, что живут в России - этот показатель вырос с 70% в 2013 году до 83% сейчас.

При этом гордость от нынешней России испытывают 67% респондентов (53% в 2013 году). Не ощущают гордости за современную страну 26% россиян (40% в 2013 году), пишет Interfax.