В МИД РФ не исключают возможности встречи Путина и Обамы на саммите в Перу

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что несмотря на отсутствие предварительной договоренности, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы может состояться на саммите в Перу.

- То, что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что если они находятся где-то на одном мероприятии, то, конечно, они пообщаются. На этом и остановились. Никаких конкретных договоренностей нет, — цитирует Рябкова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 ноября в столице Перу Лиме проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что в саммите примут участие российский и американский лидеры.