Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
Таким образом, на данный момент на пост претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов, сообщает "Интерфакс":
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