Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Таким образом, на данный момент на пост претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов, сообщает "Интерфакс":