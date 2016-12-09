Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Таким образом, на данный момент на пост претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов, сообщает "Интерфакс":

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