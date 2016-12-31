В США исчез с радаров самолет

Легкий самолет с тремя людьми на борту пропал с радаров на американских Гавайях.

Как сообщает береговая охрана США, самолет вылетел из аэропорта острова Молокаи и направлялся в столицу штата - Гонолулу.

Спасатели ведут поиск самолета, сообщает "Интерфакс".