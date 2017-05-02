США ищет способ влияния на Россию вне санкций

Комитет сената США по международным отношениям приостановил работу над законопроектом о возможных новых санкциях в отношении России.

Законопроект был представлен группой сенаторов в январе этого года, его поддержал республиканец Джон Маккейн и еще 20 представителей конгресса.

Глава комитета Боб Коркер и демократ Бен Кардин договорились о том, чтобы продвигать меры по борьбе с российским влиянием на востоке Европы без использования санкций, отмечает РИА Новости.

Также верхняя палата парламента намерена дождаться итогов расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы в США.