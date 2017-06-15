Исаакию назначен новый директор
Музей-памятник «Исаакиевский собор» возглавил искусствовед Юрий Мудров.
На эту должность он назначен комитетом по культуре Петербурга, передает ТАСС. С сегодняшнего дня он приступил к исполнению своих обязанностей.
Предыдущий директор музея Николай Буров уволился 1 июня по собственному желанию. До настоящего момента обязанности руководителя исполняла писательница Ирада Вовненко. До этого она была заместителем Бурова.
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