Исаакию назначен новый директор

Музей-памятник «Исаакиевский собор» возглавил искусствовед Юрий Мудров.

На эту должность он назначен комитетом по культуре Петербурга, передает ТАСС. С сегодняшнего дня он приступил к исполнению своих обязанностей.

Предыдущий директор музея Николай Буров уволился 1 июня по собственному желанию. До настоящего момента обязанности руководителя исполняла писательница Ирада Вовненко. До этого она была заместителем Бурова.

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