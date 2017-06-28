Исаакия отремонтируют за 100 миллионов рублей

На реставрацию государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» будет потрачено 105 миллионов рублей. Об этом заявил замдиректора по эксплуатации Борис Подольский.

Он подчеркнул, что музей будет реставрироваться исключительно на собственные средства, передает «Интерфакс».

В ходе работ будут восстановлены живопись и позолота собора, а также интерьерный мрамор. Кроме того, планируется провести купольные работы. В частности, заменить пробковое покрытие, которое было использовано в качестве утеплительного материала. Оно не менялось в течение полутора веков и состарилось. Новое покрытие будет привезено из Германии.

Подольский также рассказал о том, что продолжается реставрация Спаса на Крови. На эти работы Исаакий направит около 40 миллионов рублей собственных средств.