У Исаакиевского собора задержали священника

Во время крестного хода у стен Исаакиевского собора за попытку провести одиночный пикет задержан священник Александр Хмелев.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в руках задержанного был плакат со словами «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет (Деяния 7’49) Музей — городу».

Правоохранительные органы доставили священника в первый Адмиралтейский отдел полиции. Ему предъявили обвинение в соответствии со ст. 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».

Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ началась в северной столице после крестного хода. Несколько сотен горожан с синими ленточками выстроились вокруг здания. Акция проходит в форме встречи с депутатами Законодательного собрания города.