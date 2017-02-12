У Исаакиевского собора задержали священника
Во время крестного хода у стен Исаакиевского собора за попытку провести одиночный пикет задержан священник Александр Хмелев.
Как сообщает «ОВД-Инфо», в руках задержанного был плакат со словами «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет (Деяния 7’49) Музей — городу».
Правоохранительные органы доставили священника в первый Адмиралтейский отдел полиции. Ему предъявили обвинение в соответствии со ст. 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».
Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ началась в северной столице после крестного хода. Несколько сотен горожан с синими ленточками выстроились вокруг здания. Акция проходит в форме встречи с депутатами Законодательного собрания города.
Следующая новость В ходе массовых протестов во Франции задержали 37 человек
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии