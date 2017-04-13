Исаакиевский собор передадут Русской церкви апостолы Петр и Павел

Власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, среди которых фигурирует дата 12 июля - день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля иначе называет еще и Петров день – в этот день празднуют именины Петра Великого.

Именно в этот день с визитом в Санкт-Петербург ожидается патриарх Кирилл. Патриарх всегда приезжает на этот праздник в город, чтобы возглавить службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Еще одним праздником по соседству с 12 числом является 8 июля - церковно-государственный праздник День семьи, любви и верности (День памяти святых Петра и Февронии в Русской православной церкви). Он также вероятен при выборе передачи собора в лоно РПЦ.

В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ отказались комментировать возможную передачу собора, отмечает РБК.