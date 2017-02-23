Ирландцев будут штрафовать за оплату секс-услуг
В Ирландии вступил в силу закон, предусматривающий наказание за пользование услугами проституток и их оплату.
В соответствии с документом, за первое нарушение сумма штрафа составит 500 евро, повторное обойдется вдвое дороже – 1000 евро. Наряду с этим, лицам, уличенным в сутенерстве будет грозить наказание до пяти лет лишения свободы, передает Reuters.
Агентство отмечает, что новый закон направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако существует опасение, что он приведет к уходу сферы интим-услуг «в подполье».
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