Ирландцев будут штрафовать за оплату секс-услуг

В Ирландии вступил в силу закон, предусматривающий наказание за пользование услугами проституток и их оплату.

В соответствии с документом, за первое нарушение сумма штрафа составит 500 евро, повторное обойдется вдвое дороже – 1000 евро. Наряду с этим, лицам, уличенным в сутенерстве будет грозить наказание до пяти лет лишения свободы, передает Reuters.

Агентство отмечает, что новый закон направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако существует опасение, что он приведет к уходу сферы интим-услуг «в подполье».