Ирландцев будут штрафовать за оплату секс-услуг

В Ирландии вступил в силу закон, предусматривающий наказание за пользование услугами проституток и их оплату.

В соответствии с документом, за первое нарушение сумма штрафа составит 500 евро, повторное обойдется вдвое дороже – 1000 евро. Наряду с этим, лицам, уличенным в сутенерстве будет грозить наказание до пяти лет лишения свободы, передает Reuters.

Агентство отмечает, что новый закон направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако существует опасение, что он приведет к уходу сферы интим-услуг «в подполье».

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость В Узбекистане взорвался завод удобрений

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО