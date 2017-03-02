Ирландский пенсионер будет вести из могилы онлайн-трансляцию в Facebook
Ирландский пенсионер Джон Эдвардс выкопал в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте могилу, в которой он собрался провести три дня.
Он также оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi, чтобы вести оттуда онлайн-трансляцию в социальной сети Facebook.
По словам Эдвардса, за три дня он постарается наставить на «путь истинный» людей, страдающих наркотической зависимостью. 60-лентий пенсионер полагает, что это даст людям надежду.
Настоятель церкви Уиллоуфельд высоко оценил поступок Эдвардса и попросил прихожан молиться за мужчину, сообщает «РИА Новости».
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