Ирландский пенсионер будет вести из могилы онлайн-трансляцию в Facebook

Ирландский пенсионер Джон Эдвардс выкопал в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте могилу, в которой он собрался провести три дня.

Он также оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi, чтобы вести оттуда онлайн-трансляцию в социальной сети Facebook.

По словам Эдвардса, за три дня он постарается наставить на «путь истинный» людей, страдающих наркотической зависимостью. 60-лентий пенсионер полагает, что это даст людям надежду.

Настоятель церкви Уиллоуфельд высоко оценил поступок Эдвардса и попросил прихожан молиться за мужчину, сообщает «РИА Новости».