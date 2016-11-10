Ирландский автор получил премию 10 тысяч фунтов за роман из одного предложения

Писатель из Ирландии Майк Маккормек был удостоен денежной премии в размере 10 тысяч фунтов стерлингов за роман «Solar Bones». Произведение ирландского писателя состоит всего из одного предложения.

Премию писателю присудил Голдсмитский университет в Лондоне. Ирландского автора премировали за новации в литературной форме, при этом, как сообщает информационный источник, повествование самого романа растянуто на 200 страниц.

В своей ответной речи Маккормек посоветовал жюри чаще обращать внимание на нестандартные литературные формы.

- Читатели умные. Они готовы к такому, - заявил автор.

В своем произведении Майк Маккормек пишет о судьбе некоего инженера, ненадолго воскресшего из мертвых, сообщает «Российская газета».

- Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и окружающая среда - лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествования, - прокомментировал вручение премии писателю председатель жюри профессор Блейк Моррисон.

Премия лондонского Голдсмитского университета была учреждена в 2013 году, и Майк Маккормек является третьим по счету ирландским писателем, который удостоился этой награды.

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