В Ирландии экстренно приземлился самолет из-за смерти ребенка

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс по маршруту Торонто-Лондон, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шеннон из-за смерти ребенка.

Как уточняется в материале, во время полета 10-летняя девочка почувствовала себя плохо. Находившиеся на борту лайнера врач и медсестра оказывали ребенку первую помощь до приземления в Ирландии. В аэропорту юную пассажирку уже ждала карета скорой помощи, однако спасти девочку не удалось. Смерть наступила от сердечного приступа.

После инцидента самолет, на борту которого находились 230 пассажиров, продолжил путь в Лондон. Гражданство девочки не уточняется. Об этом сообщает «Интерфакс».