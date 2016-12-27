На иркутскую чиновницу завели дело в связи с массовыми отравлениями

В связи с массовыми отравлениями алкогольным суррогатом в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело.

Чиновницу, в ведении которой находятся вопросы предоставления земельных участков под размещение временных сооружений, подозревают в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ), поскольку она допустила работу павильона, торговавшего контрафактом.

Арендатора неоднократно уличали в нарушении законодательства о торговле алкогольной продукцией, но Нефедова вместо обращения в суд с иском о расторжении договора аренды, ограничивалась только предупреждениями, сообщается на сайте СКР. В результате работа павильона продолжалась, а в декабре в нем стал продаваться концентрат «Боярышник», ставший причиной массового отравления людей.