На иркутскую чиновницу завели дело в связи с массовыми отравлениями

В связи с массовыми отравлениями алкогольным суррогатом в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело.

Чиновницу, в ведении которой находятся вопросы предоставления земельных участков под размещение временных сооружений, подозревают в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ), поскольку она допустила работу павильона, торговавшего контрафактом.

Арендатора неоднократно уличали в нарушении законодательства о торговле алкогольной продукцией, но Нефедова вместо обращения в суд с иском о расторжении договора аренды, ограничивалась только предупреждениями, сообщается на сайте СКР. В результате работа павильона продолжалась, а в декабре в нем стал продаваться концентрат «Боярышник», ставший причиной массового отравления людей.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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