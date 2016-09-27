В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, которым вводится режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.
- Режим ЧС введен сегодня с 00:00 по местному времени. На период его действия запрещается посещение гражданами лесов, въезд в лесные зоны транспортных средств, за исключением техники для тушения пожаров, проведение лесоводческих и лесозаготовительных работ, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По оперативным данным облправительства на 07:00 (2:00 мск), в Иркутской области организовано тушение 15 природных пожаров на общей площади 524,4 га.
Всего в лесах зафиксировано порядка 9 пожаров на площади 407 га.
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