В Иркутской области восемь человек умерли от отравления алкоголем
В результате отравления были госпитализированы 14 человек. Восемь скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Известно, что все пострадавшие употребили суррогатный алкоголь. У них диагностировано острое химическое отравление, сообщает ТАСС. "Пятеро из доставленных в больницы находятся в коме, в крайне тяжелом состоянии", – заявили в Минздраве Иркутской области.
По предварительным данным, жители Иркутска употребили настойку боярышника. Павильоны, в которых мог быть куплен напиток, проверяются. По поручению министра здравоохранения РФ, в Иркутск вылетел главный токсиколог страны.
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