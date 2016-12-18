В Иркутской области восемь человек умерли от отравления алкоголем

В результате отравления были госпитализированы 14 человек. Восемь скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что все пострадавшие употребили суррогатный алкоголь. У них диагностировано острое химическое отравление, сообщает ТАСС. "Пятеро из доставленных в больницы находятся в коме, в крайне тяжелом состоянии", – заявили в Минздраве Иркутской области.

По предварительным данным, жители Иркутска употребили настойку боярышника. Павильоны, в которых мог быть куплен напиток, проверяются. По поручению министра здравоохранения РФ, в Иркутск вылетел главный токсиколог страны.