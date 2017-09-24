В Иркутской области перевернулся автобус с 50 пассажирами

В Иркутской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Пятеро пассажиров автобуса пострадали, водитель легковушки погиб.

Как сообщает «Интерфакс», рейсовый автобус следовал из Братска в Иркутск, в нем находились 50 человек. В пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили: «По предварительным данным, около 15:00 по местному времени на трассе в 15 км от райцентра Залари в автобус врезалась легковая автомашина «Ниссан Санни». От удара он съехал в кювет и лег на бок».

Детей среди пострадавших нет. В МВД полагают, что водитель иномарки не справился с управлением.

22 сентября под Калининградом маршрутка столкнулась с ехавшим по встречной полосе внедорожником. В результате ДТП семь человек погибли, среди них была беременная женщина. Еще девять пассажиров получили травмы.