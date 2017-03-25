В Иркутской области обнаружили очаги африканской чумы свиней

В Иркутской области объявлен режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, «ведется уничтожение павших животных в возможном очаге вирусного заболевания, организованы дезбарьеры вокруг территории, где произошел падеж. Определена карантинная зона в радиусе 5 км».

Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, поводом к проведению расследования стало обращение одного из владельцев личного подобного хозяйства в ветеринарную службу в связи с падежом свиней.

В настоящее время сотрудниками надзорного органа проводится подворовый обход. В пресс-службе добавили: «На дорогах выставлены три поста ГИБДД для пресечения ввоза и вывоза из территории возможного очага вирусного заболевания свиней, мяса свинины и продуктов переработки свинины».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Россия выделила 30 миллиардов рублей на борьбу с африканской чумой свиней.