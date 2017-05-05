В Иркутской области будут судить заключенных за бунт в колонии
В Иркутской области завершено расследование дела о бунте заключенных в Ангарской воспитательной колонии. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В числе фигурантов дела 33 человека. Будучи недовольными режимом и условиями отбывания наказания, они устроили в марте 2015 года массовые беспорядки. На протяжении нескольких часов они крушили имущество, устраивали поджоги, а также избивали сотрудников колони и осужденных.
В итоге все бунтовщики были задержаны правоохранителями. В настоящее время гни пребывают в СИЗО Ангарска, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на СУ СКР по региону.
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