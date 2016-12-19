По иркутскому делу об отравлениях задержали еще пятерых подозреваемых

В Иркутске задержаны еще пять человек в связи с массовым отравлением людей спиртосодержащим средством «Боярышник».

«Проведено задержание еще пяти лиц в порядке статьи 91 УПК, с ними проводится работа», - цитирует ТАСС начальника УВД по Иркутску Германа Братчикова.

Ранее сообщалось о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к распространению суррогата.

Согласно последним данным, от отравления пострадали 54 человека, из них 33 умерли.