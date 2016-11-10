Иркутского депутата уволили после гимнастики в ритуальном агентстве

Депутат думы Шелеховского района Иркутской области Анастасия Мякина была исключена из партии «Единая Россия» после того, как она сама выложила в соцсети видеоролик с исполнением приседаний прямо посреди гробов, памятников и ритуальных венков.

Кроме того, приседания стали причиной ее увольнения с поста директора муниципального предприятия «Бытовые и ритуальные услуги», где она и сделала видеозапись со своей гимнастикой.

По словам руководителя исполкома Иркутского регионального отделения «Единой России» Светланы Брагиной, поведение Мякиной на рабочем месте нарушает все общепринятые моральные нормы. Оно просто недопустимо. Об этом сообщает ТАСС.

«Я выложила видео, но люди не понимают, что это такое… Пожалуйста, худейте. Я за здоровый образ жизни. Я с вами и продолжаю «Бешеную сушку», - заявила Мякинина в видеообращении, которое она опубликовала после увольнения.

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