Иркутский охотник голыми руками спас трех провалившихся под лед кабанов

В социальных сетях активно обсуждается видеоролик, на котором запечатлен охотник, который вытаскивает из полыньи трех провалившихся под лед кабанов.

Предположительно видео снято в Иркутской области, а выложил его в сеть напарник охотника, зафиксировавший факт подвига.

Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трех кабанов, оказавшихся в полынье. Один из охотников за уши вытаскивал животных из проруби, пока его товарищ снимал спасательную операцию на видео.

- Сфоткай меня, поймал я его! — кричит добровольный спасатель своему другу, - сообщает РИА «Новости».

Спасенные из проруби кабаны не оказали мужчине никакого сопротивления и позволили позировать с собой, а затем удалились в кусты.

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Места: Россия
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