Иркутский охотник голыми руками спас трех провалившихся под лед кабанов
В социальных сетях активно обсуждается видеоролик, на котором запечатлен охотник, который вытаскивает из полыньи трех провалившихся под лед кабанов.
Предположительно видео снято в Иркутской области, а выложил его в сеть напарник охотника, зафиксировавший факт подвига.
Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трех кабанов, оказавшихся в полынье. Один из охотников за уши вытаскивал животных из проруби, пока его товарищ снимал спасательную операцию на видео.
- Сфоткай меня, поймал я его! — кричит добровольный спасатель своему другу, - сообщает РИА «Новости».
Спасенные из проруби кабаны не оказали мужчине никакого сопротивления и позволили позировать с собой, а затем удалились в кусты.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии