В Иркутске зафиксировали отравление поддельной водкой

В Иркутске мужчина скончался от отравления контрафактной водкой. Инцидент произошел минувшей ночью.

Представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан уточнила, что мужчина умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Он отравился не «Боярышником», а поддельной водкой «Белая береза», передает РИА «Новости».

Агентству также стало известно, что за ночь иркутские правоохранители конфисковали партию контрафактной водки нескольких марок, в том числе и «Белая береза».

Ранее сообщалось, что от отравления спиртосодержащим парфюмерным средством в Иркутске кончались 63 человека. Еще 37 находятся на лечении в стационаре.