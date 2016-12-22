В Иркутске зафиксировали отравление поддельной водкой
В Иркутске мужчина скончался от отравления контрафактной водкой. Инцидент произошел минувшей ночью.
Представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан уточнила, что мужчина умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Он отравился не «Боярышником», а поддельной водкой «Белая береза», передает РИА «Новости».
Агентству также стало известно, что за ночь иркутские правоохранители конфисковали партию контрафактной водки нескольких марок, в том числе и «Белая береза».
Ранее сообщалось, что от отравления спиртосодержащим парфюмерным средством в Иркутске кончались 63 человека. Еще 37 находятся на лечении в стационаре.
Следующая новость Пострадавших при крушении Ил-18 отправили в Москву
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии