В Иркутске отменен режим чрезвычайной ситуации

В Иркутске отменили режим ЧС, введенный в связи с массовым отравлением контрафактным алкоголем. Соответствующее постановление подписано мэром города Дмитрием Бердниковым.

В пресс-службе мэрии ТАСС пояснили, что основанием для снятия режима ЧС послужило отсутствие новых случаев отравления за последние шесть дней.

Несколько ранее режим ЧС был отменен и в Иркутской области. При этом на период новогодних праздников регион перевели в режим повышенной готовности.