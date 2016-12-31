В Иркутске отменен режим чрезвычайной ситуации
В Иркутске отменили режим ЧС, введенный в связи с массовым отравлением контрафактным алкоголем. Соответствующее постановление подписано мэром города Дмитрием Бердниковым.
В пресс-службе мэрии ТАСС пояснили, что основанием для снятия режима ЧС послужило отсутствие новых случаев отравления за последние шесть дней.
Несколько ранее режим ЧС был отменен и в Иркутской области. При этом на период новогодних праздников регион перевели в режим повышенной готовности.
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