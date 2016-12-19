В Иркутске обнаружен цех по производству смертельного «Боярышника»

Правоохранительные органы обнаружили на территории садоводческого товарищества в Иркутске цех, в котором производился вызвавший массовые отравления концентрат для ванн «Боярышник».

- Нелегальный цех был обнаружен по адресу: улица Ключевая, 5, в садоводстве рядом с микрорайоном Ново-Ленино Иркутска, где локализовано отравление. В цехе изъято 47 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Экспертиза обнаружила в них содержание метилового спирта, - цитирует «Интерфакс» заместителя начальника муниципального управления МВД «Иркутское» Германа Братчикова.

По словам Братчикова, в цеху была обнаружена также водка разных марок, в частности «Царская охота», «Финляндия серебристая» и другие.

Задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал цех, а также пять человек, имеющие отношение к розничной торговле «Боярышником».

Ранее сообщалось, что не менее 33 человек скончались в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем. Массовое отравление произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 35-50 лет поступали в медучреждения в течение субботы и воскресенья.

По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник», на этикетке которого указано, что употребление жидкости внутрь запрещено.