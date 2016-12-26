В Иркутске арестовали четырех человек по делу о массовом отравлении
Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четверым задержанным по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем.
Еще два фигуранта помещены под домашний арест и одному продлен срок задержания на 72 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова.
В общей сложности задержано 19 человек. Ранее двое были помещены под стражу, девять – под домашний арест и один задержанный определен под подписку о невыезде.
Согласно последним данным, жертвами отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник», в Иркутске стали 76 человек. Еще 18 остаются в больницах.
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