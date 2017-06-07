Иркутская область возглавила рейтинг по загрязнению воздуха

Роспотребнадзор составил рейтинг регионов по уровню загрязнения атмосферы в 2016 году. На первом месте оказалась Иркутская область.

В тройку лидеров также вошли Республика Тыва и Курская область. Достаточно высокий уровень загрязненности продемонстрировали Сахалинская и Саратовская области, а также Забайкальский и Красноярский края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства.

В общей сложности в городских и сельских поселениях России были отобраны свыше 1,2 тысячи проб атмосферного воздуха. В ведомстве отметили, что, по сравнению с показателями пятилетней давности, ситуация несколько улучшилась. Так, доля проб с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ сократилась в 1,6 раза для городов и 1,8 раза для сельских поселений.

В качестве причин загрязнения воздуха в роспотребнадзоре назвали нерациональное использование ископаемых видов топлива, устаревшие технологии на предприятиях, отсутствие очистного оборудования и сжигание твердых бытовых отходов.

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Места: Россия
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