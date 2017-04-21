Ирину Аллегрову внесли в «черный список» Украины
Украинские радикалы внесли в список сайта «Миротворец» российскую певицу Ирину Аллегрову из-за ее гастролей в Крыму.
Ранее в список «врагов» Украины был внесен российский путешественник Федор Конюхов.
Кроме того, в нем находятся российские певцы Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка и другие, сообщает Life.
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