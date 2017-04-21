Ирину Аллегрову внесли в «черный список» Украины

Украинские радикалы внесли в список сайта «Миротворец» российскую певицу Ирину Аллегрову из-за ее гастролей в Крыму.

Ранее в список «врагов» Украины был внесен российский путешественник Федор Конюхов.

Кроме того, в нем находятся российские певцы Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка и другие, сообщает Life.