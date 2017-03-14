Ирина Яровая возглавила «рейтинг полезности» депутатов Госдумы РФ

Согласно «Коэффициенту полезности депутатов Госдумы РФ», составленному политологами Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым, самым активным парламентарием является вице-спикер Ирина Яровая. В первую тройку вошли также Сергей Неверов и Павел Крашенинников, представляющие партию «Единая Россия».

Коэффициент складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминания в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами), - сообщает ТАСС.

В составлении регионального индекса приняли участие более 420 экспертов: политологи, политтехнологи, журналисты. Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех».

Яровая занимает верхнюю строчку по коэффициенту полезности депутатов с показателем 63,13. За ней следуют вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов (62,01), председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (49,65).

Четвертое место занимает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пятое - Валерий Гартунг из «Справедливой России», шестое - его коллега по фракции, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Кроме того, в первую десятку вошли единоросс Андрей Исаев, коммунист Николай Коломейцев, вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности, по индексу активности в Госдуме первое место занимает Олег Нилов, а по индексу работы в регионах первенство эксперты присудили Неверову.

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.