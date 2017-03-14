Ирина Яровая возглавила «рейтинг полезности» депутатов Госдумы РФ

Согласно «Коэффициенту полезности депутатов Госдумы РФ», составленному политологами Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым, самым активным парламентарием является вице-спикер Ирина Яровая. В первую тройку вошли также Сергей Неверов и Павел Крашенинников, представляющие партию «Единая Россия».

Коэффициент складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминания в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами), - сообщает ТАСС.

В составлении регионального индекса приняли участие более 420 экспертов: политологи, политтехнологи, журналисты. Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех».

Яровая занимает верхнюю строчку по коэффициенту полезности депутатов с показателем 63,13. За ней следуют вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов (62,01), председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (49,65).

Четвертое место занимает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пятое - Валерий Гартунг из «Справедливой России», шестое - его коллега по фракции, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Кроме того, в первую десятку вошли единоросс Андрей Исаев, коммунист Николай Коломейцев, вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности, по индексу активности в Госдуме первое место занимает Олег Нилов, а по индексу работы в регионах первенство эксперты присудили Неверову.

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Чайка рассказал о незаконных покупках чиновников РФ на 2 млрд рублей в 2016 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО