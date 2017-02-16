Ирина Яровая озвучила меры наказания за втягивание детей в «группы смерти»

Вице-спикер Госдумы сообщила сегодня, что проект закона об уголовной ответственности за склонение детей к участию в экстремально опасных «играх», также включающий другие меры борьбы с этим явлением, представлен для ознакомления правительству РФ и Верховному суду.

По словам Ирины Яровой, проект закона вводит уголовную ответственность за склонение разными способами детей и подростков к участию в смертельно опасных играх, а тем более за содействие к такому участию, передает ТАСС.

Законопроект также предусматривает уголовное наказание для организаторов так называемых «групп смерти», игр соответствующей направленности и тематики. В случае одобрения документа преступлением также будет признаваться «вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например, зацепинг», пояснила вице-спикер Госдумы.

Законопроект также накладывает на Роскомнадзор обязанность оперативно сообщать в МВД об обнаружении запрещенного контента для проведения доследственной проверки.

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